Adattatore universale da viaggio TESSAN | l’offerta Amazon funzionale

(Di lunedì 12 agosto 2024) Trovi in offertal’da, una soluzione pratica e affidabile per chiunque abbia bisogno di caricare più dispositivi durante i viaggi internazionali L’daè un accessorio indispensabile per chi viaggia frequentemente. Questo prodotto è dotato di una presa CA, tre porte USB A e una porta USB C, permettendo di caricare fino a cinque dispositivi contemporaneamente. Le porte USB A offrono un’uscita di 12 W, mentre la porta USB C fornisce un’uscita di 15 W, rendendo questoestremamente versatile e adatto a una vasta gamma di dispositivi elettronici.