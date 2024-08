Volley femminile le ragazze che hanno fatto la storia alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) La Nazionale italiana di pallavolohalaconquistando la medaglia d'orodi Parigi 2024. Con una prestazione straordinaria, le Azzurrebattuto gli Stati Uniti con un netto 3 a 0, trasformando in realtà il sogno di vittoria. La squadra, guidata dal maestro argentino Julio Velasco, ha dimostrato una forza collettiva e una coesione che le ha portate a diventare leggenda. Le protagoniste del trionfo #8 Alessia Orro, pggiatriceNata a Narbolia nel 1998, Alessia Orro è il cervello della squadra, colei che dirige il gioco e decide come distribuire i palloni. La sua precisione e la sintonia con le compagne sono stati elementi fondamentali per la vittoria.