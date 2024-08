Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) NOTIZIARIO 11 08.24 ORE 17.20 SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO VIA PONTINA PER INCENDIO TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTELNO DIREZIONE EUR SUL LITORALENO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA AURELIA CODE A PALIDORO TRA VIA DI SAN CARLO A PALIDORO E VIALE TRE DENARI DIREZIONEA MACCARESE SI RALLENTA IN VIA DEL BUTTERO ALTEZZA VIA DEL VERGARO DIREZIONE VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO CI SPOSTIAMO IN VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A TOR LUPARA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA MONTE BIANCO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral