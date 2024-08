Un altro ragazzino bullizzato | Se lo dici ti appendiamo E fanno il video

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Dopo il caso di Vieste, la cronaca riporta un nuovo episodio di bullismo che ha sconvolto l’opinione pubblica. Questa volta, la vicenda si è verificata in Campania, dove undiffuso online mostra unschiaffeggiato e deriso da un gruppo di giovani più grandi. Le immagini, che sono state condivise sui social dopo essere state rese anonime, mostrano il giovane costretto a subire umiliazioni, fino al punto di dover baciare le mani dei suoi persecutori.Leggi anche: Ragazzo 12enneda coetanei: “schiaffeggiato e deriso”. Ildiventa virale Ilè stato pubblicato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha deciso di condividere il filmato per denunciare la gravità dell’accaduto. Borrelli ha spiegato di aver ricevuto ilda Sirignano, un piccolo comune in provincia di Avellino.