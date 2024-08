UCapital24 | Noi la Fgci e il calcio mercato facciamo chiarezza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) Dalla societàSpa riceviamo e pubblichiamo In seguito ad articoli pubblicati da diverse testate giornalistiche negli ultimi giorni in cui si fa riferimento al coinvolgimento di(social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan) e al ruolo sostenuto dell’intero gruppo in alcune operazioni di cessione di squadre diitaliane, la società intende precisare quanto segue Laè la società tecnologica del gruppo UCapital, gruppo composto da diverse società operanti nel settore finanziario e tecnologico e la cui holding, la UCapital Ltd, è basata a Londra.In particolare, il gruppo UCapital, oltre a comprendereSpa. quotata all’Egm.