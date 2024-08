Starfield un’immagine ed un video gameplay leak mostrano i veicoli in azione?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 11 agosto 2024) Proprio in queste ore sono trapelati in rete una foto ed uncheinl’aggiunta deiall’interno di, quella che è senza dubbio una delle feature più desiderate e richieste dai fan, visto che la community non vede l’ora di poter esplorare i pianeti del gioco a bordo diveloci e reattivi. Rebs Gaming, utente esperto nella condivisione di materiale trafugato per quanto riguarda igiochi, ha prontamente condiviso attraverso il proprio profilo X una breve sequenza diche mostra il protagonista del gioco targata Bethesda a bordo di un veicolo, intento a sfrecciare ad alta velocità su un territorio piuttosto spoglio. Aggiungiamo che questoè caratterizzato da una visuale in prima persona, aumentando vertiginosamente la sensdi velocità di questo nuovo mezzo di trasporto.