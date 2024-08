Romagna pesare di più? Con la Provincia unica basta concorrenza fra noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Paolo Lucchi, presidente di Legacoop, perché avete posto ai candidati alle prossime Regionali il tema delladi? "Abbiamo l’assoluta necessità di decidere le cose insieme senza metterci intra di noi. Quello che è successo con gli aeroporti ne è un esempio: le due società che gestivano gli aeroporti di Forlì e Rimini sono fallite in passato perché si sono messe inper attirare i vettori alle migliori condizioni. Ora siamo di fronte a una situazione simile, abbiamo l’esigenza che assieme i due aeroporti supportino quello di Bologna, che è in grave difficoltà, e non siamo in grado di costruire una strategia comune".