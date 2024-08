Puigdemont riapparesfida repressione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 agosto 2024) 23.00 Il leader secessionista catalano, Carles, si è mostrato per la prima volta nella sua residenza di Waterloo, in Belgio, dopo l'apparizione lampo di giovedì a Barcellona e la successiva fuga per eludere il mandato di cattura vigente a suo carico in Spagna. "Se si vuole fare politica in condizioni normali, e io voglio farlo, bisogna applicare la legge" sull'amnistia, ha detto alla stampa spagnola."Sfidare uno Stato repressivo": dopo un esilio di 7 anni è riuscito a fuggire. "Fiero della "capacità di entrare e uscire".