Parigi 2024 Abodi | Soddisfatto per i risultati e per il comportamento e le dichiarazioni dei nostri atleti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) I Giochi Olimpici distanno volgendo al termine e per il ministro per lo sport e i giovani Andreaè tempo di bilanci. “non solo per il risultato in termini di medaglie conquistate e di buoni piazzamenti a partire da un’infinità di quarti posti, ma anche e soprattutto per ile ledei, comunque vada. Le Olimpiadi sono questo. Bisogna affermare non solo la supremazia nelle gare, ma la supremazia dei valori. Noi l’abbiamo fatto”, ha dichiarato in un’intervista a Il Giornale. Diversi le discipline trattate, dal calcio che aneanche c’era all’ca. “Per quanto riguarda il calcio, da 16 anni la Under 21 non riesce a qualificarsi per le Olimpiadi. L’ultima presenza a Pechino 2008. Eppure nelle categorie più giovani vinciamo. Più sale l’età più cala il nostro rendimento, la nostra competitività -sottolinea-.