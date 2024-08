Miglior tablet Android | Samsung Lenovo o Xiaomi?

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di domenica 11 agosto 2024) Si usano ancora i? Mentre la loro pricipale utilizzazione è sempre stata quella della visione di film e video quando si va in giro, è statp col boom delle app di videoconferenza che questi dispositivi hanno recuperato risultando, in alcuni ambiti, molto più pratici dei PC e degli smartphone. Un, col suo schermo grande e touchscreen, diventa comodo per fare lavori veloci che non richiedono la scrittura di documenti, ottimo per navigare dal divano, utile come computer di bordo in macchina, comodo da portare in giro in borsa e, ovviamente, per vedere film o giocare mentre si viaggia. Gli iPad di Apple sono ancora i più venduti nonostante siano quelli più costosi perché veloci, scattanti e pratici da utilizzare. I loro prezzi tendono ad essere alti, quindi molte persone acquistano deicon sistema operativo, con prezzi più accessibili.