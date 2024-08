L’oro è il nervo della guerra nel Sahel | finché c’è guerra c’è speranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Appena qualche anno fa si parlava con enfasi di ‘diamanti di sangue’. Ciò in riferimento al ruolo giocato da questo simbolo di bellezza, prestigio e perennità nella nascita, lo sviluppo e la perpetuazione dei conflitti armati. Alcuni di questi, grazie tra l’altro alla facilità di commercio e trasporto, avevano contribuito a finanziare le ribellioni armate in Sierra Leone, Liberia e Angola. Anche la vendita di tronchi di legno pregiato aveva giocato un ruolo simile, seppur in minore misura. In effetti il controllo delle transazioni del legname sembrava più facile e non si è mai parlato seriamente di questo commercio. Charles Taylor, uno dei ‘signori’in Liberia, aveva utilizzato entrambe le risorse al tornante del millennio! Lo spazioiano è ricco di vari minerali e tra questi spicca lo sfruttamento del