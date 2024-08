L' Iran si tira indietro e non attaccherà Israele | chi è riuscito a convincere Khamenei

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) Il presidenteiano Masoud Pezeshkian avrebbe convinto l'ayatollah Alia rinviare l'attacco controper rispondere all'uccisione, il 31 luglio scorso a Teheran, del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. È quanto scrive il giornale kuwaitiano al Jarida, che cita una fonteiana, secondo cui Pezeshkian vuole rimandare la rappresaglia mentre gli Stati Uniti continuano a lavorare per far avanzare i colloqui per il cessate il fuoco tra Hamas e. E l'e le milizie sciite sue alleate, inoltre, interromperebbero le ostilità se i palestinesi accettassero il cessate il fuoco. La fonte rivela ancora cheè contrario a colpire gli elementi del Mossad nei Paesi vicini all'- come vorrebbe fare il presidente, secondo quanto scritto nei giorni scorsi dal britannico Telegraph - e ha chiarito che l'attacco deve colpire il territorio israeliano.