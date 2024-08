Il vaiolo delle scimmie Mpox fa paura l’allarme dell’Oms | Preparare vaccini di emergenza

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024) Il, detta anche malattia(Monkeypox), sta causando gravi focolai in Africa e si sta espandendo. Il virus che causa la malattia è presente soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Un nuovo ceppo virale, emerso per la prima volta a settembre 2023, è stato rilevato per la prima volta al di fuori del Paese. Per questo motivo la direzione generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dato il via alla procedura Eul (Emergency Use Listing). Ed ha invitato i produttori dicontro la malattiaa presentare una manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco per uso in caso di. Il) fa(ANSA FOTO) – cityrumors.