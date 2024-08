Il mercato degli influencer è in calo sono i microinfluencer a dominarlo Quanto valgono

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 11 agosto 2024) Negli ultimi anni, i social media hanno offerto agliopportunità di guadagno senza precedenti, con cifre che poslasciare a bocca aperta. Storie su Instagram che fruttano dai 5 ai 20 mila euro, post su TikTok valutati tra i 10 e i 20 mila euro, e video su YouTube che posarrivare fino a 75 mila euro. Per i creator più seguiti, queste cifre rappresentano solo la base, con compensi che posfacilmente superare il milione di euro per una singola campagna. Ma come sta evolvendo questocosì redditizio? Il panorama del marketing digitale ha subito un’evoluzione, in parte influenzata da eventi come il “caso Balocco” o “Pandorogate”, che ha coinvolto Chiara Ferragni e il suo team in un procedimento giudiziario.