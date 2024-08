Greg e Rossella insieme come portabandiera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Da coppia nella vita e nello sport a coppia Tricolore. L’Italia affida la bandiera – per la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici –, a due campioni storici: il nuotatore carpigianoorio Paltrinieri e la schermitriceFiamingo. Entrambi quindi sfileranno allo Stade de France in testa al gruppone degli azzurri: la cerimonia – prevista decisamente più tradizionale rispetto a quella d’apertura – andrà in scena oggi alle 21, sono attese oltre 200 delegazioni per un grande spettacolo in cui si esibiranno oltre 270 artisti. Paltrinieri e Fiamingo raccolgono quindi l’eredità di Gimbo Tamberi e Arianna Errigo, erano stati loro a portare il tricolore nella ’processione’ di barche sulla Senna.