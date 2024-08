Gasiorowski sfuma definitivamente? Il Valencia blocca l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Yarek, difensore del, potrebbe essere realmenteto in queste ore perche lo stava seguendo. Lo rivela Marca, il sito spagnolo è chiaro sulla situazione del giocatore. LINEA –non si sarebbe voluta fermare ad Alex Perez, Luka Topalovic e Thiago Romano tra i giovani acquistati in questa estate. La linea di Oaktree è stata chiara fin da subito sul mercato. Sì ai ragazzi, no agli over-30 come Ricardo Rodriguez o vicini a quell’età come Mario Hermoso, che non rientra assolutamente tra gli obiettivi del club. Yarekrispecchiava tutte le caratteristiche richieste dalla proprietà ed era l’ultimo nome uscito per la difesa, dove Simone Inzaghi ha bisogno di un braccetto sinistro. TRATTATIVA – Il club nerazzurro era disposto a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro al, ma tutto stando.