Formia potenziato il servizio di ambulanze h24 | la richiesta era stata del sindaco Taddeo

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto- Non è rimasta inevasa ladeldiGianlucadi potenziamento deldi ambulanza sul territorio, inoltrata alcuni giorni fa ai vertici dell’Asl ed al Governatore del Lazio. Il Direttore generale dell’Azienda sanitaria, dottor Narciso Mostarda, ha comunicato al primo cittadino di aver effettuato una ridefinizione della rete dei mezzi di soccorso distribuiti sul territorio regionale, prevedendo per il Comune dila presenza di un ulteriore mezzo di soccorso che sarà operativo 24 ore. Inoltre sono già in corso le procedure per l’affidamento della nuova postazione adi tutto il territorio che gravita su. “Un altro ottimo risultato raggiunto dalla mia Amministrazione sul fronte dei servizi sanitari per la città die per tutto il comprensorio.