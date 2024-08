Firenze libera la prima Martinella della sindaca Funaro | Un’emozione indescrivibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 - Oggi perè una giornata di grande importanza storica: 11 agosto, la città èdal regime nazifascista. E proprio questa mattina laSaraha dato il via al rito del suonocampana. “Oggi le emozioni sono indescrivibili – ha detto-. La, ladi unadonna, in un anniversario importantissimo per la città: gli 80 annizione di”. Appena eletta, ma anche durante la campagna elettorale, più volte lacittadina ha fatto riferimento alla data dell’11 agosto, molto più che simbolica. "L’11 agosto – ha detto – è una ricorrenza che parla di memoria, di sacrifici, di libertà.