Ferragosto tra musica e fuochi d’artificio

(Di domenica 11 agosto 2024) Al via domani la settimana delcivitanovese con il concerto di Ermal Meta in piazza XX settembre. Lo spettacolo pirotecnico del 14 notte nello scenario della spiaggia precede i festeggiamenti religiosi e civili dedicati al patrono San Marone organizzati dall’amministrazione in collaborazione con l’azienda Teatri, le parrocchie e le due Pro Loco. Il programma religioso inizia venerdì 16, con l’ostensione delle Reliquie del Santo e le messe celebrate nel Santuario di San Marone (alle 7, 8.30 e 10). Nel pomeriggio, nella chiesa di Cristo Re, alle 17, messa presieduta dal vicario generale don Giordano Trapasso e a seguire la processione storica delle barche in mare: a bordo del Braveheart le reliquie del santo, poi a largo la deposizione di una corona di fiori e la benedizione del mare. Sabato 17, nella chiesa del Santissimo Sacramento, a Civitanova Alta, alle 18.