Eccellenze del gusto protagoniste Torna ’Fermento marchigiano’

(Di domenica 11 agosto 2024) Rappresenta una celebrazione delleenogastronomiche del territorio, Fermento Marchigiano: organizzato per la sesta volta dall’associazione ’Le Due Porte’, con il supporto dell’amministrazione comunale conta, tra gli altri, del sostegno della Banca del Piceno, e anche nel 2024 offrirà novità. Oltre alle classiche birre artigianali saranno presentate delle birre analcoliche e dei fermentati di frutta, che andranno ad ampliare l’offerta in programma dal 17 al 20 agosto nel borgo storico. Stefano Barbizzi, presidente dell’associazione, sottolineato l’importanza delle proposte: "Grazie al supporto dei nostri associati, riusciamo a proporre sempre cose nuove". La via del Buon, via Leopardi, sarà attiva la sera, con stand gastronomici che proporranno piatti tipici locali e creazioni culinarie.