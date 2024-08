Dipendenti filmati chiuso il bar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Aveva installato un impianto di videosorveglianza che riprendeva isenza alcuna autorizzazione. Per questo motivo e per altre carenze legate alla sicurezza sul luogo di lavoro, la titolare di un bar di Fiuminata è stata denunciata e il suo locale è stato. La donna ora dovrà anche pagare una maxi multa di circa 12mila euro. L’operazione è stata effettuata nella notte tra venerdì e ieri, durante un servizio di controllo da parte dei carabinieri della stazione di Fiuminata, insieme con i colleghi del nucleo forestale e ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. In particolare, nel corso degli accertamenti condotti nel bar in questione, i militari hanno elevato sanzioni per 12mila euro, appunto, disponendo la chiusura dell’esercizio di ristorazione.