Da Notizie Asvis | Inquinamento e alte temperature pregiudicano Olimpiadi e valori nello sport

(Di domenica 11 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Ivan Manzo apparso sul sitoil giorno 2 agosto 2024 Mentre a Parigi preoccupano la qualità della Senna e le ondate di calore, l’Overshoot day del primo agosto ci ricorda che continuiamo a vivere nell’insostenibilità. Si gareggia, forse no, meglio posticipare, cambio location. La Senna è inquinata, la Senna è pulita. Nonostante i dubbi legati al buono stato delle acque, con il triathlon del 31 luglio sono iniziate le gare olimpiche che hanno come sede il fiume parigino. L’efficacia dell’investimento di 1,4 miliardi di euro, soldi serviti per creare impianti di depurazione lungo tutto il corso del fiume, è però ancora oggetto di acceso dibattito soprattutto in rapporto a una serie di fattori di carattere ambientale.