Comitato ex Macrico | con Regione Campania rischio ridimensionamento partecipazione della comunità locale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 11 agosto 2024) Caserta. Dalla stampa, lo scorso 3 agosto abbiamo appreso che sarà la, e non più il Comune di Caserta, a coordinare la Conferenza dei Servizi relativa all’Exdi Caserta, finalizzata all’Accordo di Programma per la rigenerazione dell’area, la definizione delle funzioni, dei fondi,gestione. Laintende erogare i primi 30 milioni per la riqualificazione di una parte dell’area e questa motivazione ha condotto alla decisione di spostare a Napoli la regia del processo. Rileviamo purtroppo una grande assenza in questa decisione: la. Il percorso di rigenerazione dell’Exsconta un contesto pubblico –e regionale – non favorevole alla pianificazione partecipata del territorio: a Caserta, si è ancora senza Puc, senza altri elementari strumenti di pianificazione urbanistica e senza percorsi di tutela ambientale.