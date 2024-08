Calciomercato Salernitana rinforzo importante | arriva l’attaccante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) In arrivo. Lacontinua la preparazione in vista dell’inizio della stagione in Serie B con l’obiettivo di riscattare l’ultima retrocessione. La dirigenza è concentrata sulle mosse diin uscita ma anche in entrata è vicinissimo un innesto. Secondo le ultime notizie è nella fase conclusiva la trattativa per l’arrivo in granata di Daniele Verde. Si tratta di un attaccante esterno classe 1996 protagonista nelle ultime stagioni e attualmente di proprietà dello Spezia.