Zach Braff fornisce un intrigante aggiornamento sul reboot di Scrubs

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)unsuldiIl fandom diè in allarme:ha condiviso unsul tanto richiesto revival della serie. Per nove stagioni, tra il 2001 e il 2010, la serie ha seguito l’ascesa del JD diall’Ospedale del Sacro Cuore, condividendo diligentemente molti alti e bassi dei suoi dipendenti, e i fan si sono mobilitati per un seguito della storia. Con le voci di un revival in crescita e il creatore Bill Lawrence fiducioso nelle sue possibilità,ha recentemente condiviso la direzione che vorrebbe dare alla storia di JD. Nel corso della serie, i fan hanno visto JD crescere da un tirocinante con gli occhi spalancati e la fantasia a uno stimato professionista della medicina che comprende appieno le sfumature del tentativo di salvare vite umane ogni giorno.