Valorizzare la periferia che ha bisogno di aiuto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Eventi e manifestazioni varie per cercare di animare il centro di Cadelbosco Sotto. La popolazione frazione necessita di un maggiore impegno per essere valorizzata, così come le realtà economiche locali. Per questo alcuni operatori commerciali stanno cercando di avviare un progetto con feste ed eventi pubblici, magari in collaborazione con le associazioni locali e la pubblica amministrazione. Tra i commercianti più attivi figura Angelo Sorrentino, titolare della ’Bottega delle cose buone’, che a fine luglio ha organizzato una serata in paese, in centro a Cadelbosco Sotto, proponendo ’Melodie di pizza e swing’, unendo l’aspetto gastronomico a quello musicale, invitando a suonare la TnB Swing Band: "È stato un successo, con tanta gente. Ho avuto alcune aziende che mi hanno dato una mano, ma sarebbe utile una maggiore collaborazione delle istituzioni locali.