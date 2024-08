Tutti pazzi per Claudia Mancinelli | l’allenatrice azzurra di ritmica conquista i social e Parigi video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 10 agosto 2024) Suiimpazzano i meme e gli elogi per, 39 anni, allenatricedi Sofia Raffaeli, bronzo nel concorso individuale di ginnastica, prima italiana (non a squadre) a riuscire are una medaglia in questa competizione nella storia delle Olimpiadi.è stata l’angelo custode, la consigliera, la trainer e primo sponsor della ginnasta. I telespettatori italiani, poco abituati ad assistere alle competizioni di ginnastica, hanno assistito con stupefatta ammirazione alla grinta conha affrontato le giudici affinché venissero riconosciute alcune difficoltà agli esercizi di Sofia. Con cipiglio garbato ed elegante, caratteristica principe nel mondo della, ha presentato un ricorso al cerchio che è stato respinto e un altro nell’esercizio alle clavette, che invece è stato accolto.