Trofeo per le categorie Under 10 12 14 e 16 Torneo al Ct Village Ecco i vincitori

(Di sabato 10 agosto 2024) Si è concluso al Circolo tennis "" di Grosseto il secondogiovanile estivo che ha visto in campo più di novanta partecipanti delle10,12,14 e16 maschili e femminili. I ragazzi hanno dato vita ad una bellissima competizione nella cornice della tennis Hall che ha reso possibile il gioco nonostante l’ondata di grande caldo. In campo maschile nella categoria10 ha vinto il grossetano Giuseppe Trimboli con il punteggio 7-5 6-2 in finale contro Leonardo Santini; nell’12 la vittoria è targata nuovamente Giacomo Lorenzini, al suo secondo successo consecutivo, con il risultato conclusivo di 6-1 7-5 su di un ottimo Tassilo Herbst.