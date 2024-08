Torino-Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. I granata godono dei favori del pronostico, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo con i calabresi decisi a farsi rispettare.si giocherà domenica 11 agosto 2024 alle ore 21.15 presso lo stadio Olimpico: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata partono con le solite ambizioni europee, sperando che possano concretizzarsi dopo tanti tentativi andati a vuoto. Sulla panchina c’è ora Paolo Vanoli, artefice della promozione in A con il Venezia, che ha preso il posto di Juric. L’ultima amichevoli ha fornito risposte convincenti con la vittoria per 3-0 sul Metz. I calabresi ripartono con il solito obiettivo della salvezza, raggiunta brillantemente la scorsa stagione con un finale in crescendo. Alla guida tecnica c’è Massimiliano Alvini, che ha rilevato William Viali.