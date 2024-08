Serie D raddoppiati i contributi per chi schiera under 19 | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Il campionato diD è alla porte e arrivano importanti novità per i club: è stato raddoppiato il contributo complessivo per le società più virtuose della Lega Nazionale Dilettanti che schiereranno più calciatori19 rispetto alla quota obbligatoria: l’importo passa da 450.000 euro a 1.035.000 euro. A ricevere i premi saranno le prime cinque società posizionate nella graduatoria di ogni girone rispetto alle tre delle edizioni passate. Soddisfatto il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero: “ormai da tredici anni il Dipartimento ha sviluppato un progetto che premia le società che puntano sui giovani al di là degli obblighi regolamentari per favorire la creazione di una filiera dei settori giovanili, un percorso positivo e propositivo.