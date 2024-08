Sant’Agnello Belvedere gremito per il dibattito ‘Oltre il turismo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiper il“Oltre il” promosso dal Comune di. Moderati dal giornalista Rai, conduttore del Tg 1, Gianpiero Scarpati, gli ospiti hanno analizzato il fenomeno socioculturale attraverso prospettive ed esperienze diverse, sottolineando la dicotomia sempre più pressante tra risorsa da valorizzare e criticità da gestire, soprattutto per l’impatto sui territori e sulla quotidianità dei residenti. Tra gli interventi, direttamente dagli Stati Uniti, anche l’europarlamentare Dario Nardella, già Sindaco di Firenze che ha sottolineato la «necessità di una legge nazionale per la promozione turistica, anche con l’intervento della Commissione Parlamentare, che affronti la sfida tra sfruttamento della risorsa e garanzia dei servizi per la residenza».