Pure le medaglie patacca | cosa accade dopo pochi giorni figuraccia olimpica | Guarda

(Di sabato 10 agosto 2024) Ci mancavano solo le, in queste Olimpiadi, nobilitate da atleti straordinari ma svillaneggiati dall'indifferenza egotica del padrone di casa, Emmanuel Macron, che si atteggia a chi ha vinto solo per il fatto di ospitarle, anche se il merito di aver portato i Giochi a Parigi per la terza volta non è suo ma del predecessore, Francois Hollande. Vatti a fidare dei campioni di skateboard, una delle ultime discipline ammesse a gareggiare nei cinque cerchi. Chi la pratica, tra acrobazie a rotelle e salti mortali, non può essere che sfrontato e un po' folle, ma anche genuino. È lo sport dei ragazzini, e per gareggiare ai massimi livelli bisogna restare tali anche a trent'anni.