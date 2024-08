Olimpiadi la Francia del volley devastante | dominio contro la Polonia è oro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Una partita perfetta: ladimaschile domina in lungo e in largolae si porta a casa una medaglia d’oro meritatissima alledi Parigi 2024. La squadra di Andrea Giani, dopo aver costretto l’Italia a giocarsi la finalina per il bronzo, si conferma campione olimpico nella pallavolo maschile. Ai Giochi olimpici di Parigi 2024, i padroni di casa hanno superato anche laper 3-0, con i parziali di 25-19, 25-20, 25-23. L'articolo, ladella, è oro CalcioWeb.