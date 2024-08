Note liguri e apuane con i Cafunè

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Nuovo appuntamento con i concerti sotto la torre stasera dalle 21 in piazza Querciola a Castelnuovo Magra, dove la notte di San Lorenzo vanno in scena i Cafuné. Il progetto musicale vedrà sul palco un ensemble di sei musicisti apuani e(Antonio Pincione a chitarra classica e bouzouki greco; Chiara Vatteroni arpa celtica, voce narrante e testi; Irene Lippolis voce femminile; Floriana Benedetti flauto traverso; Emanuele Casu basso elettrico; Michele Vannucci percussioni e batteria). La band attinge al repertorio popolare di varie aree del mondo, con testi originali e arrangiamenti innovativi, e regala un viaggio musicale ‘tra le corde dei racconti’. Le sonorità folk in evolversi e costantemente contaminate fra loro si uniscono alla cifra chiave dello storytelling.