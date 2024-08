LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Farfalle terze dopo i cinque cerchi Cina davanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 C’è stata purtroppo una perdita durante l’esercizio delle azzurre e questo ha fatto sì che leperdessero quasi due punti rispetto al 38.200 di ieri. 14.50 In corso intanto un ricorso da parte dell’Italia: c’è l’asterisco a fianco al punteggio che potrebbe essere rivisto. 14.49 A chiudere la rotazione deic’è Israele: BAKANOV Shani; FRIEDMANN Adar; PARITZKI Romi; SHAHAM Ofir; SVERTSOV Diana si esibiscono sulle note di Ehad Mi Yodea, the seven Sins, Gauthier Dance. 14.48 36.100 per l’Italia (20.70 di difficoltà totale, 8.35 di artistico e 7.05 di esecuzione). Le azzurre sono in terza posizione, ma vicine ae Ucraina. 14.46 BRAVISSIME LE! Esplode tutta l’Arena La Chapelle: solo qualche piccola sbavatura per le ragazze che dovrebbero comunque ottenere un grande punteggio. 14.