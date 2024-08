L’Italia a Locarno La fabbrica la solitudine | quanto buio in quella Luce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) "Ho interpretato un personaggio che ha tanta rabbia. Che non ha la possibilità di uscire fuori dalla sua stanza. La, il ferro, le pelli, l’odore, la sporcizia sono diventati i miei amici". Lo racconta così, Marianna Fontana, il cammino faticoso con cui si è appropriata del dolore del suo personaggio, in, il film italiano presentato ieri in concorso alfilm festival. E per farlo, Marianna Fontana si è trovata a lavorare per mesi in una, con un contratto di apprendistato, operaia fra le operaie. Si chiamail film diretto da Silvia Luzi (nata ad Ascoli 48 anni fa) e Luca Bellino (salernitano, 46 anni), documentaristi attenti e rigorosi qui al lavoro con un film di finzione, che si intreccia e si mescola ogni istante con il reale. Si chiama, ma affonda nel. Racconta l’isolamento, la ricerca di dignità e affetto.