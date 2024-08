La tecnologia amica Sicuri in monopattino Ecco il visore 3D per simulare incidenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) È tra i mezzi più diffusi, usato soprattutto dai giovanissimi che sfrecciano senza protezioni, spesso incuranti delle regole del codice della strada. Ilelettrico è l’incubo degli automobilisti, un veicolo alla portata di tutti e proprio per questo sottovalutato: ad ogni incidente, esplode la polemica. La soluzione? Educare oggi chi viaggerà domani. Una soluzione tecnologica – al momento unica nel suo genere – arriva da Limite sull’Arno dove la Toccafondi Multimedia Srl ha lanciato il primo simulatore dielettrico. Strade più sicure per tutti, dunque. Soprattutto per i ragazzi. L’azienda che produce software e soluzioni tecnologiche per autoscuole da un trentennio, progetta anche simulatori di guida per gli enti che si occupano di educazione stradale come polizie locali, autoscuole.