Imane Khelif superstar in Algeria | Sfilerà su un bus a due piani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “è una donna e tutta l’voleva che venisse ripristinata la realtà, e i diritti della nostra atleta. C’è chi l’ha usata per fare la sua propaganda e lei non ha mai cercato vendetta, ha semplicemente risposto sul ring. Vincendo perché è una grande atleta”. Dopo la bufera mediatica che si è abbattuta su, vincitrice ieri sera sul ring del Roland Garros della medaglia d’oro nella boxe 66 kg, l’va all’attacco e lo fa con il presidente ad interim del comitato olimpico locale, Ammar Brahmia, che annuncia una grande festa sul modello del calcio: “su un bus a dueper le strade di Algeri. Tutto il popolo le sta dietro perché ritiene le sia stato fatto un torto quando è stata esclusa dai mondiali 2023. L’IBA ha cambiato le regole in corsa, e gli algerini volevano venissero ripristinati i diritti di, perché è una donna.