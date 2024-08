I futuri ragionieri in bus La Provincia promette | | Spese tutte rimborsate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Ladi Lodi rimborserà il cento per cento delleche gli studenti dell’istituto perCalamandrei dovranno sopportare da settembre per il trasferimento dalla sede storica di Codogno a Casalpusterlengo, dando seguito ai lavori finanziati con fondi Pnrr per l’adeguamento antisismico ed energetico. Il cantiere è stato avviato ad aprile e ha interessato, in prima battuta, l’ala storica del plesso di piazza Repubblica senza però prevedere il trasferimento degli studenti che avverrà appunto a settembre. La macchina organizzativa dellasi è messa in moto da tempo e a luglio è stato stipulato un contratto di comodato d’uso tra l’entele e la Curia diocesana visto che i 350 aspirantitroveranno ospitalità negli spazi della Casa del giovane di via Battisti, appunto a Casalpusterlengo.