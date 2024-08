Grande Fratello Alfonso Signorini annuncia Jessica Morlacchi | prima concorrente ufficiale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 agosto 2024) Come sarà la prossima edizione del? Non manca poi molto all’avvio dell’amato e odiato reality, conche sta da tempo lavorando alla formazione del nuovo cast. Non è facile seguire le indicazioni di Pier Silvio Berlusconi, tenendo conto di come si debba offrire al pubblico un gruppo interessante, calato in una trama (sceneggiata in parte) avvincente. Al tempo stesso, però, vietato scadere nel trash, oltre un certo limite. C’è ovviamentecuriosità in merito ai Vip che metteranno piede nella casa più spiata d’Italia. Al loro fianco anche dei Nip, come lo scorso anno, oltre la porta rossa. Su questo fronte, però, la curiosità scatterà dopo averli conosciuti un po’ a programma in corso. Quali saranno, dunque, i personaggi famosi? Il padrone di casa ne ha indirettamente confermato uno, smentendone altri due.