Cio | Bach conferma che lascerà nel 2025

(Di sabato 10 agosto 2024) Al termine della 142esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale, a Parigi, Thomasha annunciato che non si candiderà per un nuovo mandato, dopo 12 anni di guida dell’organismo internazionale. È quanto riporta L’Equipe, che poi aggiunge: “Nonostante l’appello a ricandidarsi fatto da diversi membri del CIO durante l’ultima sessione a Mumbai,ha spiegato di aver apprezzato la fiducia dimostrata ma di aver deciso di rispettare quanto previsto dallo statuto circa l’accumulo dei mandati“.ha infatti raggiunto il numero massimo di mandati come presidente del Cio e sarebbe servita una modifica della statuto per una sua nuova candidatura. Cio:chenelSportFace.