Caldo africano oggi 9 città da bollino rosso | domani salgono a 14 per afa record

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Ile l’afa stringono ancora la loro morsa sull’Italia, dove si prospetta un weekend rovente. Allerta massima esabato 10 agosto in 9tra le 27 monitorate dal bollettino del ministero della Salute. Fiammata, quindi, per la giornata di11 agosto, quando leinteressate dal massimo livello di calore saliranno a 14. Interessate dalsonoBrescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Roma, Firenze e Rieti.arancionein 11(Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo). In giallo gli altri capoluoghi. Domenica di fuoco11 agosto quando l’allerta sarà massima a Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo.