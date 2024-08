Bombe israeliane su Gaza oltre 90 morti nella scuola Al-Tabin Conte al governo Meloni | Richiamare l’ambasciatore

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 10 agosto 2024) Nuova strage in Palestina.90 le vittime, tra cui almeno 11 bambini, dell’attacco israeliano sferrato durante la preghiera del mattino sul complesso scolastico Al-nel cuore diCity usato come rifugio per gli sfollati. A dare notizia del raid i servizi di soccorso della Striscia digovernata da Hamas. L’esercito israeliano ha confermato l’operazione, descrivendola come un “attacco di precisione contro i terroristi di Hamas che operavano in un centro di comando e controllo nascosto”. Un attacco definito da Hamas ennesimo “crimine orribile che costituisce una pericolosa escalation“.