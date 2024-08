Bomba al bancomat il rapinatore saluta i residenti sui balconi per il boato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) TRANI – Intorno alle sei del mattino di oggi, un’esplosione ha scosso la tranquillità di via Aldo Moro, dove ildella filiale Bnl è stato fatto esplodere. Gli autori del colpo, ancora in fuga, avrebbero utilizzato del materiale esplosivo inserito direttamente all’interno dell’erogatore automatico di banconote, riuscendo a portare via una somma di migliaia di euro. La deflagrazione ha spaventato idella zona, molti dei quali si sono affacciati aiper capire cosa fosse successo. In un gesto beffardo, i rapinatori avrebberoto i presenti prima di darsi alla fuga. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Sono stati effettuati rilievi sulla scena del crimine e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di risalire all’identità dei malviventi.