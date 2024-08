Ambulanze del 118 senza riparo Occorre trovare una sede ai mezzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Sono terminati i lavori per la realizzazione del nuovo polo endoscopico dell’ospedale di Senigallia, mentre il Comitato per la difesa della sanità locale, sempre vigile nel segnalare la predi criticità, evidenzia le problematiche che coinvolgono ledel 118. L’attività sanitaria del polo endoscopico ubicata precedentemente presso la Palazzina A3 del Presidio Ospedaliero è stata trasferita presso il terzo piano della palazzina D1, dopo l’ultimazione in questi giorni della fase di collaudo, come comunicato da Ast Ancona.