Volley femminile chi sono le giocatrici degli USA Batteria di schiacciatrici senza eguali al mondo

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Italia affronterà gli USA nella finale per la medaglia d’oro del torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli USA posfare affidamento su un reparto offensivo di enorme caratura internazionale, che propone soluzioni adatte alle più svariate necessità e con una rosa lunga, ideale per mescolare le carte in tavola in caso di necessità. L’opposto designato è Andrea Drews, 30enne che ha giocato tra Legnano e Casalmaggiore nel 2017-2018 e che si è vista a Vallefoglia nel 2023, ora probabilmente alla forma migliore della carriera e bomber di riferimento davanti a Jordan Thompson, che attualmente milita tra le fila del VakiBank Istanbul dopo essere stata a Monza nel 2022-2023. Entrambiopposti molto preciso e puntuali, in grado di attaccare con costante e continuità: non fanno della potenza il loro punto di forza, maestremamente chirurgiche.