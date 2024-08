Sogno Coppa Italia Parla il patron Mansi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) La stagione del Follonica Gavorrano è partita e la prima settimana di ritiro è andata via serena per il gruppo biancorossoblù. Il Follonica Gavorrano 2024/25 allenato da mister Marco Masi ha così ricevuto la consueta visita della proprietà tra un allenamento e l’altro del gruppo, in particolare delingegner Luigie del vicepresidente Lorenzo. Uno sguardo attento alle sedute dei ragazzi, prima del consueto discorso di inizio anno dell’ingegnera tutto il gruppo della prima squadra che si appresta a iniziare una nuova e avvincente stagione. "Abbiamo fatto conoscere ai ragazzi la società sponsor che tiene in piedi il gruppo – racconta ilbiancorossoblù – sia ai nuovi che anche a chi era già con noi.