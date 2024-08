Scendi mer***a Ecco come Cicalone ha costretto un borseggiatore a scendere dal treno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Simone, nato a Roma all’inizio degli anni Settanta, è un grande appassionato di arti marziali. Pratica da sempre kickboxing e pugilato. Ed è anche uno YouTuber. Il primo video caricato sulla piattaforma risale al 2007:testa il sacco a muro appena montato. Da lì in poi, il fenomeno cresce, insieme alle visualizzazioni. Uno dei format più seguiti sul suo canale YouTube è “Quartieri criminali”, indirizzato al pubblico che in questi anni si è appassionato al racconto della periferia e delle mitologie delinquenziali, proposto da un filone di serialità televisiva da “Romanzo criminale” a “Suburra”.diventa pian piano una star dei social, fino alla sua ultima trovata: quella di filmare i momenti in cui costringe i borseggiatori adalle metro di Roma. Per questo per molti cittadini è una sorta di eroe, quello che si occupa di loro e della loro sicurezza.