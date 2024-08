Quali sono le terre rare in Italia Il tesoro del terzo millennio tra dubbi speranze e polemiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 – La caccia ai tesori deldeianche il sottosuolono è ricco, sarà compatibile con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle imprese del nostro Paese e, allo stesso tempo, con la necessità di togliere quote a mercati egemonici (quello cinese su tutti) che a oggiin grado di incidere in maniera troppo impattante su costi e modalità di approvvigionamento di prodotti tecnologici ormai indispensabili? Si muove attorno a questi perni la discussione politica avviata in questi giorni col via libera definito varato dal Senato in relazione al cosiddetto decreto sulle materie prime.