Parigi 2024 Farfalle nella final eight di ritmica | ordine di partenza e musiche degli esercizi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lecercano una medaglia a. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno staccato il biglietto per ladi ginnasticacon il secondo totale, 69.350, e ora sono pronte a cercare il podio in unae che vede in gara anche Francia, Azerbaigian, Ucraina, Uzbekistan, Cina, Bulgaria, Israele. Note ledelle: lo scherzo molto vivace dalla Symphony No. 9 di Beethoven rivisitato dagli Audiomachine, nei cinque cerchi, e L’estasi dell’oro di Ennio Morricone, sul misto 2 palle e tre nastri.